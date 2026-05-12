SL Capital vivirá con intensidad el Mundial de Futbol

El alcalde Enrique Galindo presentó el programa de "San Luis Capital, Corazón del Futbol", las actividades que tendrá el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, que se realizará del 8 de junio al 19 de julio con la transmisión en la Plaza de Fundadores de 59 partidos de la Copa del Mundo, mismos que se acompañarán con eventos culturales, deportivos, turísticos y gastronómicos para conmemorar la sede de México de este campeonato.

Enrique Galindo Ceballos señaló que es importante aprovechar los más de 5.5 millones de turistas que llegarán a México con motivo del Mundial de Futbol, además de dar actividades gratuitas para que las y los habitantes de San Luis Potosí puedan disfrutar de su ciudad y del deporte, en el Centro Histórico, "a fin de llenar de entusiasmo nuestra Capital, con más de 100 actividades".

El alcalde capitalino subrayó que dentro de este gran programa también habrá actividades inclusivas. Añadió que la Plaza de Fundadores será donde se instale el Fan Fest para la transmisión de los partidos, pero en otras plazas del Centro Histórico se realizarán, por ejemplo, el torneo de "Gol para" , y otras actividades gratuitas, además de realizarse las Ferias del Elote y del Taco, así como la primera Feria de la Gordita.

Ante representantes de medios de difusión, el alcalde Enrique Galindo Ceballos dio a conocer que este amplio programa arranca el 8 de junio con distintas dinámicas mundialistas, y con ello, "San

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Luis Capital es de los pocos municipios que busca el turismo por este evento internacional, donde también se involucrará a los Centros de Desarrollo y Aprendizaje con actividades innovadoras, sin descuidar la obra pública, ni el mejoramiento de servicios públicos".

Al tomar la palabra, Luis Fernando Alonso Molina, director de Deporte Municipal, precisó la relevancia del impacto del Mundial, por ello se realizarán actividades en el Centro Histórico y en los Centros Deportivos municipales.

Por su parte, Claudia Peralta Antiga, directora de Turismo Municipal, reveló la estrategia integral para atraer más visitantes, por ello, se difundirá San Luis Capital a través de 24 países, debido a las alianzas con organismos internacionales y nacionales; también destacó las firmas con las ciudades de Ciudad de México, Monterrey y Oaxaca en materia turística, y en breve se unirá Guadalajara y otras ciudades. Finalmente, el director de Servicios Municipales, Christian Azuara Azuara, agregó que se continuará con el programa "Expresión Capital" para crear murales con la temática mundialista y seguirá "De color mi jugada" con el que se rehabilitan 100 canchas deportivas, de las que ya se han completado más de 35.