SLP, cerca de los 60 casos nuevos de covid

En el Estado de San Luis Potosí se ha presentado un incremento de 106 casos activos de Covid-19 en una semana, lo que va con la tendencia del resto del país que durante las últimas semanas ha registrado un aumento de transmisión del virus; la hospitalización sigue en un tres por ciento y en lo que va de este mes se ha registrado solo un deceso.

Los Servicios de Salud reiteran el llamado a no confiarse, el que los nuevos casos no excedan los 60 diarios, y las hospitalizaciones estén en un porcentaje bajo no significa que no se pueda enfermar y hacerlo de manera grave, se recomienda reforzar la aplicación de las medidas preventivas, a usar el cubrebocas en lugares cerrados o en aquellos con alta concentración de personas.

Se dan a conocer 58 nuevos contagios de Covid-19 en la Entidad, confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud 237 mil 114 casos totales de esta enfermedad.

53 nuevos casos detectados en la Jurisdicción Sanitaria I; tres, en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; dos, en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos; no se presentaron nuevos casos en personas residentes de otra entidad, así como en las siguientes jurisdicciones sanitarias VI de Rioverde, V de Ciudad Valles, VI de Tamazunchale y VII de Tancanhuitz.

No hay defunciones registradas en este día, por lo que la cifra de muertes en el Estado se mantiene en 7 mil 649; sobre los estudios de nuevos casos, 24 son mujeres y 34 hombres en un rango de edad de 11 meses a 68 años. Para este día se encuentran hospitalizadas 15 personas, de las cuales una requiere de respiración asistida.