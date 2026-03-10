logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

Fotogalería

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SLP crea coordinación para personas con discapacidad

Nueva área dependerá de la SGG.

Por Redacción

Marzo 10, 2026 05:06 p.m.
A
SLP crea coordinación para personas con discapacidad

La Secretaría General de Gobierno (SGG) informó la creación de la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad, instancia que dependerá de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos.

De acuerdo con la información oficial, la nueva área tendrá como funciones articular acciones entre dependencias, generar información especializada y promover el acceso de las personas con discapacidad a los servicios públicos estatales.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, tomó protesta a Isis Libertad Lara Felipe como titular de la coordinación, la cual forma parte de las acciones contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2021–2027.

Según lo informado, la funcionaria será responsable de elaborar diagnósticos estatales y sectoriales, además de impulsar mecanismos de participación y consulta para personas con discapacidad y coordinar la política pública estatal en la materia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Secretaría General de Gobierno señaló que la coordinación contará con un espacio dentro de Palacio de Gobierno, desde donde se brindará atención directa a personas con discapacidad que requieran orientación o gestión de servicios.

LEA TAMBIÉN

En dos feminicidios, esposos, los responsables: SGG (Video)

Uno de los presuntos fue detenido y el otro está prófugo, precisó Torres Sánchez

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SLP crea coordinación para personas con discapacidad
SLP crea coordinación para personas con discapacidad

SLP crea coordinación para personas con discapacidad

SLP

Redacción

Nueva área dependerá de la SGG.

Pasa reforma que modifica criterio para mayoría calificada
Pasa reforma que modifica criterio para mayoría calificada

Pasa reforma que modifica criterio para mayoría calificada

SLP

Ana Paula Vázquez

La iniciativa fue impulsada por el PVEM, mientras que Morena votó en contra

Aprueban reforma que permite chapulinear a diputados
Aprueban reforma que permite chapulinear a diputados

Aprueban reforma que permite "chapulinear" a diputados

SLP

Ana Paula Vázquez

El PAN criticó la iniciativa por considerar que afecta la voluntad del electorado y la disciplina partidista

Entre quejas, García Castillo asume presidencia de la Jucopo
Entre quejas, García Castillo asume presidencia de la Jucopo

Entre quejas, García Castillo asume presidencia de la Jucopo

SLP

Ana Paula Vázquez

La dirigencia estatal de Morena respaldó la designación pese a diferencias internas en la bancada