SLP crea coordinación para personas con discapacidad

La Secretaría General de Gobierno (SGG) informó la creación de la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad, instancia que dependerá de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos.

De acuerdo con la información oficial, la nueva área tendrá como funciones articular acciones entre dependencias, generar información especializada y promover el acceso de las personas con discapacidad a los servicios públicos estatales.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, tomó protesta a Isis Libertad Lara Felipe como titular de la coordinación, la cual forma parte de las acciones contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2021–2027.

Según lo informado, la funcionaria será responsable de elaborar diagnósticos estatales y sectoriales, además de impulsar mecanismos de participación y consulta para personas con discapacidad y coordinar la política pública estatal en la materia.

La Secretaría General de Gobierno señaló que la coordinación contará con un espacio dentro de Palacio de Gobierno, desde donde se brindará atención directa a personas con discapacidad que requieran orientación o gestión de servicios.