SLP entre los estados más seguros del país

El más reciente análisis elaborado por la organización civil México Evalúa confirma que la seguridad en San Luis Potosí se vive y se siente, como resultado de la estrategia integral implementada por el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, situándolo como uno de los estados más seguros de todo México.

De acuerdo con el informe, el territorio potosino hoy comparte con Yucatán y Coahuila el distintivo de ser una de las tres entidades con los niveles más bajos de violencia letal en territorio mexicano.

Los datos estadísticos revelan también que San Luis Potosí alcanzó una tasa de apenas 0.2 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, lo que posiciona al estado como el segundo con la menor incidencia en este delito a nivel nacional, situándose solo por debajo de Yucatán. En el ámbito de la protección a las mujeres, el reporte señala que la tasa de feminicidios se ubicó en 0.03 por cada 100 mil mujeres, colocando a la entidad en el lugar 15 del ranking nacional.

Asimismo, el informe detalla que en el rubro de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, el estado registró una tasa de 0.8 por cada 100 mil habitantes, lo que le otorga la posición 12 en el comparativo entre entidades. Finalmente, en lo que respecta a los homicidios culposos, San Luis Potosí presentó una tasa de 1.2 por cada 100 mil habitantes, situándose en el lugar 11 de la clasificación general.

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Estas cifras reflejan un panorama de control y tendencia a la baja en los delitos de alto impacto, consolidando la percepción de un estado que avanza hacia la estabilidad social mediante el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad.