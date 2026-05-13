SLP, es el líder nacional en baja de homicidios

San Luis Potosí se ubica en el primer lugar nacional por reducir 80.8 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos durante el primer cuatrimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2025, según se dio a conocer durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En dicho periodo 26 entidades federativas tuvieron cifras a la baja en este rubro, pero San Luis Potosí superó ampliamente a Zacatecas que con una reducción de 61.8 puntos porcentuales quedó en el segundo lugar de la tabla.

Además, durante el mes de abril, San Luis Potosí fue la sexta entidad del país con menos homicidios dolosos.

Este posicionamiento refleja la efectividad de la estrategia Integral de Seguridad Pública implementado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A diferencia de estrategias anteriores, este modelo no solo se centra en medidas de disuasión, prevención y combate frontal a la delincuencia, sino que prioriza la reconstrucción del tejido social.

La administración estatal ha sostenido que la paz social se construye atacando las raíces del problema.

Por ello, el Plan Integral de Seguridad incluye acciones transversales como la generación de empleos, el rescate masivo de la infraestructura urbana, la recuperación de espacios públicos, así como la entrega de becas educativas y apoyos sociales.

Estas medidas emprendidas por el actual gobierno estatal de Ricardo Gallardo Cardona buscan cerrar las brechas de desigualdad y ofrecer alternativas reales a la población de las cuatro regiones de la entidad, manteniendo a San Luis Potosí como un referente de estabilidad y seguridad en la región centro del país.