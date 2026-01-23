SLP impulsa su proyección en la FITUR

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí firmó un memorándum de entendimiento con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) México, con el propósito de fortalecer sin límites la competitividad turística mediante una estrategia integral de promoción, que impulse los destinos del Estado, incentive la movilidad de visitantes y dinamice los sectores turístico, comercial y de servicios, tal como lo ha promovido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

La firma se realizó durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, con la participación del secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, como testigo de honor, junto al presidente de Concanaco Servytur México, Octavio de la Torre de Steffano, la secretaria de Turismo estatal, Yolanda Josefina Cepeda Echeverría, y Gerardo Charur Bendeck, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Huasteca Potosina.

Las autoridades destacaron la importancia de sumar esfuerzos con la red nacional de cámaras afiliadas y las ocho cámaras establecidas en San Luis Potosí.

Con este acuerdo, el Estado consolida alianzas estratégicas, refuerza su proyección internacional y avanza en la promoción de su riqueza turística, cultural y económica, demostrando que el cambio se vive y se siente.

