SLP mantiene el semáforo naranja por 15 días más

Mónica Liliana Rangel Martínez, secretaria de Salud, dio a conocer que la federación refrendó el color Naranja para el estado por quince días más a partir del 7 de diciembre y el cual podrá quedarse en ese color hasta el próximo año.

"Siempre y cuando evitemos reuniones y fiestas decembrinas que pudieran provocar un alza de contagios y muertes, esta navidad podría ser diferente, pero veamos un nuevo año con mucha esperanza si asumimos el compromiso", aseguró la funcionaria

Agregó que el estado vecino de Zacatecas regresó a color Rojo, mientras que Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato están en riesgo de hacerlo también. Indicó que SLP se encuentra en una meseta alta de casos, y algo que se tiene que observar es que no han disminuido los contagios, es decir el virus está muy vivo, "no podemos disminuir para nada el uso de cubrebocas en la vía pública, el distanciamiento y lavado de manos, no nos cansemos aún del Covid", alertó.

Miguel Lutzow Steiner, vocero del Comité Estatal para la Seguridad en Salud dio a conocer que se presentaron 266 nuevos casos para llegar a 35 mil 259 confirmados. El número de lamentables decesos subió a 2 mil 882 con un índice de letalidad que se ubica en 8.17 por ciento decesos por cada 100 casos.

La distribución de casos en el estado registra 19 mil 875 en la capital, 3 mil 313 en Ciudad Valles, 3 mil 024 de Soledad de Graciano Sánchez y 1 mil 498 en Matehuala.

Lutzow Steiner dijo que los 266 nuevos casos están en el rango de 0 a 92 años y se consideran 264 casos de transmisión local y 2 foráneos. Los 19 decesos son 10 hombres y 9 mujeres, 13 con residencia en la capital, cuatro en Soledad, uno en Zaragoza y Rioverde, respectivamente; tenían factores concomitantes de riesgo como edad, hipertensión, obesidad, diabetes.

En hospitalización amanecieron ayer 439 personas: 158 estables, 209 graves y 72 intubadas; por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes Covid sin necesidad de ventilador se encuentra en 29%, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en 31%.