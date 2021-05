SLP necesita funcionarios decentes: Octavio

El candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí", Octavio Pedroza Gaitán, aseguró que San Luis Potosí necesita políticos decentes, para que los jóvenes puedan recuperar la confianza y el interés en la política, por eso se comprometió a que los integrantes de su gabinete cumplirán tres características básicas: decencia, capacidad y pasión por servir.

En un encuentro presencial y virtual que tuvo con jóvenes estudiantes de la Universidad Tangamanga llamado "Conexión Electoral Industrias 2021", Octavio Pedroza explicó que el equipo de todo funcionario público es la base para lograr algo, porque nadie por sí solo puede transformar o cambiar la realidad de un estado, ya que antes que el equipo, la piedra angular es la decencia.

"Hoy se ha ido perdiendo, por eso tenemos tan mala fama, los jóvenes no quieren saber nada de la política. Yo nunca he sido señalado por ningún manejo irregular en mi paso por cargos públicos, sólo pregunto ¿Cuánta gente sale con las bolsas llenas? Yo salí con apenas 50 mil pesos en mi cuenta de ahorro cuando fui alcalde, pero con la frente en alto", afirmó.

Adelantó que ya tiene "echado el ojo a mujeres y hombres valiosos" para conformar su gabinete, pero resaltó que independientemente de los nombres son tres las características que deben cumplir los elegidos:

1-Decencia. "Porque tú puedes aprender a hacer cosas, pero no se aprende a ser decente, eso lo traes".

2- Capacidad. "No tenemos tiempo de llegar a aprender, pero quiero a jóvenes en mi gabinete, porque hay jóvenes muy capaces, aunque no tengan experiencia"

3- Pasión. "Que tengan pasión por servir a San Luis Potosí. Que les hierva la sangre".

El candidato del PRI, PAN, PRD y CP detalló a los estudiantes que en su sexenio no volverán a existir historias de jóvenes que tengan que dejar sus estudios por motivos económicos, porque se implementará un programa de becas para apoyarlos.

Recordó que en su vida laboral se dedicó por más de 10 años a la docencia y su mejor estudiante, fue una joven de Villa Hidalgo que se levantaba todos los días a las 4:00 de la mañana para llegar su clase a las 7:00 de la mañana, por lo que así como ella hoy en día hay miles de estudiantes comprometidos que tienen que truncar sus sueños por falta de dinero y eso no debe suceder.

Hubo un intercambio de preguntas hacia el candidato de parte de los jóvenes participantes, e incluso se hicieron varios cuestionamientos, siendo una que le pidieron una respuesta contundente ¿El 6 de junio?, cuya respuesta fue "vamos a ganar".

Estuvieron presentes en el evento, Veronica Morales Ramírez, rectora de la Universidad Tangamanga Zona Bajío; Ricardo Pineda Silva, rector del Campus Industrias y León Enrique Guzmán Villagómez, rector del Campus Saucito.

Por otra parte, Octavio Pedroza participó en el torneo de fútbol que se hizo a su nombre, por lo que se comprometió a que en su gobierno se impulsará el deporte, porque es fundamental que niños y jóvenes tengan esa oportunidad que va a motivar su desarrollo.