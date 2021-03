SLP no es "foco rojo" por violencia electoral: Hernández Delgadillo

El secretario general de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, negó que San Luis Potosí sea un "foco rojo" para el Gobierno de la República en materia de violencia electoral a pesar de algunas agresiones registradas recientemente contra aspirantes o sus equipos de campaña.

"Yo sigo insistiendo, y no es una terquedad de mi parte, sino que es lo que yo he visto en los medios de comunicación y en las conferencias de todos los días del presidente de la República, sí aparecimos, pero no con el foco rojo. San Luis Potosí no tiene en este momento una situación latente de riesgo de violencia", afirmó.

El funcionario dijo que los hechos que se han presentado de manera reciente, "particularmente de un partido político, son de carácter interno. Fuera de ese escenario, se presentó otro en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez que ya es del pleno conocimiento de la autoridad, de la Fiscalía General del Estado, que ya desahoga las investigaciones y recaba las pruebas correspondientes para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables. Así se debe operar".

Respecto a la situación de carencia de insumos del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", en el que aparentemente se han suspendido cirugías por falta de materiales médicos, Hernández Delgadillo reconoció que "existe un problema por atender que es el del abastecimiento de insumos. A eso estamos dedicados y hoy mismo nos reuniremos con las autoridades del hospital para darle cauce y salida a este tema".