logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SLP, por abajo de costo medio de canasta básica

Análisis de la variación mensual en el costo de la canasta básica alimentaria en San Luis Potosí. Datos relevantes proporcionados por Anpec.

Por Rolando Morales

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
SLP, por abajo de costo medio de canasta básica

Para el presente mes de enero, el precio promedio de la canasta básica alimentaria en el estado de San Luis Potosí, alcanzó un costo de 2 mil 64.50 pesos, de acuerdo con la información de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Según los datos del último monitor de precios publicado por la Anpec, la entidad mantiene un nivel muy similar al costo promedio de la canasta básica registrado en enero de 2025, cuando fue de 2 mil 56.50 pesos, es decir, apenas 8 pesos más que el año pasado.

Asimismo, este leve incremento se encuentra por debajo de la variación del promedio nacional, la cual aumentó en 1.29 por ciento, alcanzando un costo de 2 mil 46.45 pesos, es decir, 25.98 pesos más.

A tasa mensual, el costo de canasta básica alimentaria promedio potosina registró una disminución del 3.8 por ciento con respecto a la cifra alcanzada en diciembre del 2025, cuando el costo alcanzó los 2 mil 146.50 pesos en promedio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Pese a este panorama, el Anpec reportó que el costo de los cigarros aumentó en un 20.33 por cierto con un precio promedio de 106.19 pesos, seguido del café soluble el cual aumentó en un 7.76 por ciento con un precio promedio de 156.59 pesos, el tomate verde aumentó en un 7.11 por ciento con un precio promedio de 42.42 pesos.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Extorsión podría castigarse hasta con 40 años de cárcel en SLP
    Extorsión podría castigarse hasta con 40 años de cárcel en SLP

    Extorsión podría castigarse hasta con 40 años de cárcel en SLP

    SLP

    Redacción

    El Ejecutivo estatal alista una iniciativa para equiparar la extorsión con el secuestro

    Becene entrega nuevos docentes al sistema educativo
    Becene entrega nuevos docentes al sistema educativo

    Becene entrega nuevos docentes al sistema educativo

    SLP

    Pulso Online

    Concluyen su formación profesional

    Localizan a hombre reportado como desaparecido en SLP
    Localizan a hombre reportado como desaparecido en SLP

    Localizan a hombre reportado como desaparecido en SLP

    SLP

    El Universal

    Fue reportado desaparecido en Lomas 3ª Sección.

    Placas mundialistas avanzan en el Congreso
    Placas mundialistas avanzan en el Congreso

    Placas "mundialistas" avanzan en el Congreso

    SLP

    Pulso Online

    Propuesta del Ejecutivo fue avalada en comisión.