SLP, por abajo de costo medio de canasta básica

Para el presente mes de enero, el precio promedio de la canasta básica alimentaria en el estado de San Luis Potosí, alcanzó un costo de 2 mil 64.50 pesos, de acuerdo con la información de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Según los datos del último monitor de precios publicado por la Anpec, la entidad mantiene un nivel muy similar al costo promedio de la canasta básica registrado en enero de 2025, cuando fue de 2 mil 56.50 pesos, es decir, apenas 8 pesos más que el año pasado.

Asimismo, este leve incremento se encuentra por debajo de la variación del promedio nacional, la cual aumentó en 1.29 por ciento, alcanzando un costo de 2 mil 46.45 pesos, es decir, 25.98 pesos más.

A tasa mensual, el costo de canasta básica alimentaria promedio potosina registró una disminución del 3.8 por ciento con respecto a la cifra alcanzada en diciembre del 2025, cuando el costo alcanzó los 2 mil 146.50 pesos en promedio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pese a este panorama, el Anpec reportó que el costo de los cigarros aumentó en un 20.33 por cierto con un precio promedio de 106.19 pesos, seguido del café soluble el cual aumentó en un 7.76 por ciento con un precio promedio de 156.59 pesos, el tomate verde aumentó en un 7.11 por ciento con un precio promedio de 42.42 pesos.