SLP se mantiene cerca de los 70 casos diarios de covid

En el Estado se dan a conocer 69 nuevos contagios de Covid-19, confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud 245 mil 012 casos totales de este padecimiento.

Se detectaron 57 nuevos contagios en la Jurisdicción Sanitaria I; dos, en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; uno, en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos; siete, en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; uno, en la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale; uno, en personas residentes de otra Entidad, y no se presentaron nuevos contagios en las jurisdicciones sanitarias IV de Rioverde y VII de Tancanhuitz.

La cifra de defunciones en el Estado se mantiene en 7 mil 680 al no presentarse nuevos decesos. En cuanto a los estudios de nuevos casos, 33 son mujeres y 36 hombres en un rango de edad de 8 a 86 años, 41 de estas personas no cuentan con esquema de vacunación contra el virus. Hay once personas hospitalizadas, de las cuales una requiere de respiración asistida.

Cualquier persona puede contagiarse de Covid-19, pero grupos vulnerables como niñas y niños, personas adultas mayores y personas con comorbilidades pueden padecerla de forma grave; las vacunas son eficaces disminuyendo los efectos del padecimiento, por lo que los Servicios de Salud reiteran el llamado a padres y madres a que vacunen a niñas y niños de 5 a 11 años de edad.

Del 20 al 27 de febrero, de lunes a viernes puede llevar a niñas y niños a vacunar de 8:30 a 14:00 horas a los Centros de Salud de la capital Juan H. Sánchez, Villa de Pozos, Saucito, y Anáhuac, en Soledad de Graciano Sánchez a la Unidad de Medicina Familiar, y en los Centros de Salud 21 de Marzo y San Antonio. Son los últimos días de esta jornada.

Para vacunar a niñas y niños contra Covid-19 deberá presentar hoja de registro del portal https://mivacuna.salud.gob.mx, CURP actualizada, si las o los lleva a segunda dosis, deben haber transcurrido al menos 21 días de haberse aplicado la primera y es necesario el comprobante de primera dosis.