SLP

SLP tiene muy baja sismicidad

Por Rolando Morales

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
SLP tiene muy baja sismicidad

Alejandro Polanco Acosta, encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal, afirmó que la sismicidad en San Luis Potosí se mantiene como un fenómeno de baja incidencia, aunque con antecedentes de movimientos perceptibles en años recientes.

Polanco Acosta señaló que en el estado se han registrado temblores de manera esporádica y que, durante el último simulacro realizado en meses pasados, la alarma sísmica se activó como parte del ejercicio preventivo, lo que permitió evaluar la reacción de la población y de las autoridades ante un escenario de este tipo.

Explicó que, aunque el riesgo de un sismo con impacto directo en la capital potosina es considerado remoto, existen protocolos definidos en caso de que se active una alerta sísmica. Indicó que la Coordinación Estatal de Protección Civil es la instancia que cuenta con sismógrafos distribuidos en el territorio estatal y que, en caso de detectar actividad relevante, sería la encargada de emitir el aviso correspondiente.

A nivel nacional, añadió, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) también participa en la emisión de alertas inmediatas, lo que obligaría a las autoridades municipales a colocarse en estado de alerta máxima.

Polanco Acosta subrayó que, ante una eventualidad sísmica, los primeros respondientes son las unidades internas de Protección Civil de cada edificio, centro de trabajo o espacio con concentración de personas.

