SNTE llama a consolidar la autonomía sindical

Las dirigencias de las secciones 26 y 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pidieron al Congreso del Estado armonizar las leyes para propiciar condiciones de verdadera autonomía sindical.

Juan Carlos Bárcenas Ramírez, secretario general de la Sección 26 y Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, secretaria general de la Sección 52, llamaron a las distintas fracciones parlamentarias del H. Congreso del Estado a realizar la armonización a la reforma de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas y a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí.

Pidieron a los diputados que hagan las adecuaciones normativas correspondientes para que la autonomía sindical sea una realidad en estado de San Luis Potosí. Juan Carlos Bárcenas Ramírez secretario general de la Sección 26 del SNTE, advirtió que esa reforma prohíbe a los servidores públicos intervenir en la vida interna de las organizaciones sindicales y establece sanciones para quien lo haga.

Recordó que el 15 de diciembre de 2025, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que adiciona el Artículo 69 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado del Artículo 123 Constitucional, y el Artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la iniciativa impulsada por el Senador y líder nacional del SNTE Alfonso Cepeda Salas.

El proyecto de decreto fue presentado por el diputado Crisógono Pérez López integrante de la Fracción Parlamentaria de Nueva Alianza. Juan Carlos Bárcenas Ramírez, Elizabeth Bibiana Guerrero Milán secretarios generales de las Secciones 26 y 52 del SNTE, Manuel Arellano Méndez, representante del CEN del SNTE, Ruperto Contreras, Héctor Eduardo Andrade Rodríguez y Gustavo Arreguín Gutiérrez todos ellos de la presidencia colegiada de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos FEDESSP.