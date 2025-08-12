logo pulso
Socavones, por obras particulares sin autorización: Interapas

Otro de los retos del organismo es el robo de alcantarillas, dijo Hernández Delgadillo

Por Rolando Morales

Agosto 12, 2025 01:15 p.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

Jorge Daniel Hernández Delgadillo, director general del Interapas, informó que una de las principales causas por socavones en la zona metropolitana de San Luis Potosí, se debe a las intervenciones irregulares y no autorizadas por parte de terceros en la infraestructura hídrica.

“Más que tener un número, es efectivamente la acción, hay gente que de modo propio quiere hacer las cosas, estos son trabajos técnicos, no cualquiera los puede hacer”, señaló el titular del organismo.

Si bien, no especificó el número de intervenciones ilegales realizadas, pero destacó que en la mayoría de los caos corresponden en obras sin autorizar en la red sanitaria.

Exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier tipo de falla, fuga o irregularidad detectada en la infraestructura hídrica de zona metropolitana, ante que iniciar con una intervención para la cual es necesaria, herramientas específicas.

Añadió que uno de los principales retos a los que también se enfrenta el Interapas, es el robo de alcantarillas, así como el retiro de las mismas en tiempos de lluvias, “la gente cree que quitando la tapa corre más rápido el agua, es el error más grave que se comete, porque hay mucha basura en el arroyo”.

Por ello, informó que ya se encuentran revisando la viabilidad de hacer uso de otro tipo de materiales a fin de que no sea sencillo de sustraer este tipo de infraestructura

