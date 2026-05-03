Soledad acaparará excedentes federales

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez concentrará por sí solo casi el 38 por ciento del incentivo estatal derivado del excedente del Fondo de Fomento Municipal, tras la actualización de coeficientes publicada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

De acuerdo con el nuevo esquema, Soledad alcanza un coeficiente de 0.3776, muy por encima del resto de los municipios, lo que en términos prácticos significa que recibirá la mayor proporción de estos recursos adicionales.

En segundo lugar aparece Tamazunchale con 0.0910, seguido de Mexquitic de Carmona con 0.0432 y Tamuín con 0.0398, marcando una brecha considerable respecto al primer sitio.

Este incentivo corresponde al 30 por ciento del excedente del Fondo de Fomento Municipal y se reparte únicamente entre los ayuntamientos que tienen convenio vigente con el Estado para la administración del impuesto predial, lo que explica por qué varios municipios —incluida la capital potosina— no figuran en la distribución.

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La actualización, publicada el 30 de abril en el Periódico Oficial del Estado, no cambia las reglas del reparto, pero sí ajusta las cifras con base en datos validados de recaudación predial de 2023 y 2024, lo que impacta directamente en cuánto dinero le corresponde a cada municipio.

En términos generales, el modelo premia a los municipios con mayor eficiencia en el cobro del predial, ya que ese indicador es clave para determinar el coeficiente final.

Además, el ajuste permitirá corregir los cálculos de pagos realizados en la segunda mitad de 2025, con el objetivo de asegurar una distribución más equitativa y apegada a los datos reales de recaudación.

Así, más que un cambio en la ley, se trata de una actualización técnica que, sin modificar las reglas, redefine quién gana más —y quién queda fuera— en la repartición de este incentivo estatal.