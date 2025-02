Soledad, con capacidad económica para servicio de agua, insiste Navarro

El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, indicó que el ayuntamiento tiene la facultad económica para brindar el servicio de agua potable y aseguró que al municipio le irá mejor una vez que se concrete la separación del Organismo Intermunicipal Interapas.

"Ya tenemos el escrito de la presidenta de la Comisión del Agua (de Congreso), donde nos pide algunos requisitos que tenemos que cumplir, y con la gente es importantísimo hacérselo saber. Nos va a ir mejor; a Soledad le va a ir mejor sin estar en el organismo."

El edil sostuvo que el diputado local Fernando Gámez llevará el trámite y procedimiento, por lo que celebró que el Congreso volteó a ver al municipio y solicitó algunos requerimientos para que muy pronto se pueda definir la desincorporación.

"El mecanismo que vamos a realizar es la desincorporación de Soledad del Interapas. Hay que recordar que Cerro de San Pedro quiere seguir en el organismo, y el municipio hermano de Pozos de reciente creación. Nosotros no queremos afectar a terceros; por eso, solo hablamos de una desincorporación."

Dijo que no se tiene una fecha o plazo para presentarlo ante el Congreso del Estado; sin embargo, advirtió que es un tema que sigue firme: "No vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a insistir. Ya traemos los lineamientos o requerimientos que nos pide el Congreso; los vamos a cumplir para darle seguimiento y que esto no se quede en puras palabras, amagos y amenazas", puntualizó.