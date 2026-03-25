Soledad hará su propia Procesión del Silencio

Soledad de Graciano Sánchez realizará la primera edición de la Procesión del Silencio, anunció el director de Cultura y Turismo Municipal, Felipe Cárdenas, quien dio a conocer que, además, se contará con actividades que contemplan un ciclo de cine y exposiciones en el Teatro Doroteo Arango como parte de las actividades de Semana Santa programadas por el Ayuntamiento de Soledad.

Informó que el ciclo cinematográfico estará integrado por películas alusivas a la vida de Jesucristo. Las funciones se serán completamente gratuitas para el público.

Recordó que en 2025, se presentó una exposición dedicada a la Virgen de la Soledad, figura emblemática de estas celebraciones religiosas, además de que se organizaron conversatorios en el mismo recinto sobre el significado de la Semana Santa.

Para este 2026, destacó que el Ayuntamiento busca fortalecer el turismo religioso con la organización de su propia Procesión del Silencio, programada para el Viernes Santo, en el primer cuadro de la ciudad, en un horario de 19:00 a 21:00 horas.

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"Durante el trayecto se colocarán sillas sin costo para los asistentes, y se incluirá la narración del "Romancero de la Vía Dolorosa", un poema que describe cada una de las estaciones del Viacrucis"

Precisó que el recorrido contará con la participación de distintas cofradías, así como de saeteros y pregoneros. Asimismo, se realizará una transmisión especial para difundir el significado de los conjuntos escultóricos y resaltar el valor de esta tradición.

Finalmente, indicó que la organización del evento se lleva a cabo en coordinación con autoridades municipales y la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, encabezada por el sacerdote Gerardo Vaglienty, con quienes se ha establecido una agenda de trabajo para asegurar el adecuado desarrollo de las actividades.