Soledad perdonará deuda de usuarios de agua: alcalde

Enero de 2026 será decisivo para la intención del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez de salir de Interapas y administrar su propio sistema de agua potable y saneamiento, adelantó el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien además prevé un "borrón y cuenta nueva" para la deuda millonaria que, desde hace años, mantienen las y los usuarios soledenses con el organismo operador.

"La desincorporación de Interapas es un tema que arrancará en enero. El pasado viernes dialogamos con el alcalde Enrique Galindo Ceballos, y nos reuniremos de nuevo para afinar detalles, pero, en general, vamos muy avanzados. Celebro la buena disposición del edil de la capital para lograr una salida lo más amena y cordial que se pueda", declaró Navarro Muñiz en entrevista.

Agregó que ambos alcaldes están conscientes de que hay infraestructura hidráulica de Interapas "que se debe quedar en Soledad. El tema de la deuda también lo vamos a abordar. Interapas señala que Soledad debe 500 millones de pesos en recibos que las y los soledenses no han pagado, pero si te vas a un sentido estricto, pues son familias a las que nunca les ha llegado el agua a sus hogares. No es una deuda del Ayuntamiento de Soledad, sino de las y los contribuyentes que no pagan porque el agua no les llega".

En este sentido, adelantó que, una vez que se concrete la salida de Soledad de Interapas, habrá "borrón y cuenta nueva" en las deudas incobrables de las y los usuarios soledenses y se apostará al pago de los nuevos recibos "una vez que la gente vea que sí le llega el agua, que se le da un buen servicio sanitario y que sí se reparan los drenajes colapsados".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí