Soledad: primer municipio libre de analfabetismo

En una significativa e histórica ceremonia, Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó el izamiento de la Bandera Blanca que reconoce al municipio como territorio libre de analfabetismo, un logro único que posiciona a Soledad como el primer municipio de San Luis Potosí en alcanzar este distintivo conforme a los estándares internacionales, y el tercero en México.

Durante el evento realizado en el Teatro y Centro Cultural "Doroteo Arango", autoridades estatales y federales entregaron la placa conmemorativa al edil, quien posteriormente, de manera simbólica, ondeó la bandera junto a representantes educativos antes de su izamiento en la Plaza Principal.

Esta declaratoria refleja la suma de esfuerzos institucionales para garantizar el derecho a la educación de jóvenes y adultos del municipio, un trabajo impulsado bajo la directriz de un gobierno cercano a la gente que escucha y atiende a las familias soledenses, que brinda igualdad social, justicia

educativa y oportunidades para todos y todas. Con un índice del 98.7 por ciento de población alfabetizada, Soledad logró esta destacada distinción.

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En su mensaje, el Alcalde destacó el valor de la educación para transformar vidas y reiteró que su administración mantiene inversiones en infraestructura educativa. "En Soledad estamos invirtiendo en construir nuevas escuelas y en rehabilitar las que tienen muchos años, porque es en las aulas donde nacen los profesionistas, los dirigentes y quienes construyen el futuro de nuestro municipio; hoy nos llena de orgullo recibir este reconocimiento como municipio libre de analfabetismo", expresó.

El presidente municipal también agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, así como la participación de las familias y estudiantes que concluyeron sus estudios de primaria y secundaria a través de los programas de educación para adultos; durante el acto, personas beneficiarias recibieron certificados oficiales que acreditan la conclusión de sus estudios, en medio de aplausos de familiares y asistentes.

Por su parte, Francisco Lomelí Isaza, representante estatal de la Secretaría de Educación Pública, subrayó que la distinción responde al esfuerzo conjunto entre sociedad y autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar el acceso a la educación como un derecho fundamental. "Hoy, 13 de marzo de 2026, con profundo orgullo declaramos oficialmente a Soledad de Graciano Sánchez municipio libre de analfabetismo, convirtiéndose en el primero del estado en recibir esta distinción", anunció, al señalar que este logro se apega a los estándares internacionales establecidos por la UNESCO.

La ceremonia concluyó con el izamiento de la Bandera Blanca en la Plaza Principal del municipio, símbolo del avance educativo alcanzado por las y los soledenses y del compromiso permanente del Ayuntamiento de mantener políticas públicas cercanas a la población, especialmente a quienes buscan nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida a través de la educación.