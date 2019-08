Solicitan juicio político contra Xavier Nava P.

La ex oficial del Registro Civil, Teresa Carrizales Hernández, entregó ayer en el Congreso su solicitud de juicio político en contra del alcalde Xavier Nava Palacios por lo que consideró violaciones a sus derechos humanos y laborales en el desalojo registrado en la Oficialía 11 el 5 de julio pasado.

La petición de juicio sería extensiva al secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García y al director de Seguridad Pública Municipal, Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, en caso de que aplique.

La quejosa dijo que espera el apoyo de varios de los integrantes de la actual Legislatura, señalando que ya ha hablado con diputados "de todos los partidos", quienes expresaron su respaldo a la solicitud presentada.

Sobre las declaraciones de Nava Palacios en el sentido de restar importancia a la posibilidad de un juicio político en su contra, la ex oficial dijo no sentirse extrañada por esta actitud.

"Si no le importa violentar los derechos humanos, si no está preocupado por las comunidades indígenas, si no le preocupa lo que pasó en la plaza de El Carmen, o lo que pasa con los ejidatarios, pues no me sorprende su actitud", respondió.

Afirmó también que el presidente municipal habría enviado "representantes" a tratar de convencerla de que no presentara su solicitud de juicio a cambio de dinero.

"No quieren despedir a nadie; me pidieron que me callara a cambio de una indemnización ´tipo gringa´, pero yo no sé qué signifique eso. No sé si la dignidad de ellos tenga un precio, pero la mía no", declaró Teresa Carrizales.

Ante los medios, precisó que también ha recibido presiones "de otro tipo", como el hecho de que oficiales municipales de vialidad se llevaran ayer su automóvil con grúa, por una aparente "denuncia ciudadana", mientras ella se entrevistaba con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Respecto a la posibilidad de que enviados de la Alcaldía la hayan estado siguiendo para vigilarla, expresó que "no podría confirmarles eso".

Adelantando que, en caso de que el Congreso la considere improcedente, acudirá a otras instancias, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.