Solicitan licencia para ausentarse de su cargo cinco regidores de la capital

Sólo uno de los cinco miembros del Cabildo que se retiraron recibió su licencia aprobada por unanimidad se trata de la regidora Alma Mireya Cerino Zapata y la que enfrentó más controversia fue la regidora Dulce Karina Benavides Ávila, a quien en la sesión pasada el Cabildo tenía previsto negarle la licencia.

Los otros tres regidores que recibieron la licencia son Karina Rodríguez Hernández, Ana Rosa Pineda Guel y Eloy Franklin Sarabia.

La síndico municipal Alicia Nayeli Vázquez, por segunda ocasión reclamó a la regidora Dulce Karina Benavides su falta de compromiso con solicitudes ciudadanas que se quedaron rezagadas hasta por año y medio.

Por lo que se refiere a la omisión edilicia de gobernación, también recibió reclamos por no atender las solicitudes de la Comisión de Vigilancia y además se fusiló leyes que no existían en el estado, para tomar decisiones, y a sus miembros que no convocaban se les reprochó que si no pudieron con su trabajo de regiduría, cómo le hacen para buscar otro cargo de elección popular.

Alicia Nayeli Vázquez dijo que no tiene nada personal con los regidores que solicitaron licencia, pero sí la observación de que merece más un cargo público quién desahogan los asuntos que pide la ciudadanía y no aquel que acude sólo para justificar su asistencia.