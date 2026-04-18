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Solicitan que paraderos de MetroRed se coloquen en puntos públicos

Por Flor Martínez

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A

Habitantes de la comunidad Enrique Estrada, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que los paraderos de la nueva ruta de MetroRed sean instalados frente a domicilios particulares, lo que podría afectar accesos vehiculares, entradas y espacios de uso privado.

De acuerdo con testimonios de vecinos, aunque señalaron estar a favor del proyecto de movilidad de esta nueva ruta de transporte, solicitan que los puntos de ascenso y descenso sean ubicados en áreas públicas ya destinadas para la espera de usuarios, como la plaza de la comunidad o las inmediaciones del puente peatonal.

Lo anterior, al considerar que la instalación de un paradero frente a viviendas particulares generaría afectaciones directas, principalmente en zonas donde existen accesos para cocheras o proyectos de adecuación en predios privados.

Consideran que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)  debe considerar diversos criterios, entre estos que el proyecto no impacte de forma negativa a terceros.

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Hasta el momento, existe incertidumbre y versiones no confirmadas sobre la ubicación final de los paraderos, por lo que hicieron un llamado a la autoridad correspondiente a establecer espacios que no generen conflictos vecinales ni afectaciones patrimoniales.

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