Solicitan que paraderos de MetroRed se coloquen en puntos públicos
Habitantes de la comunidad Enrique Estrada, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que los paraderos de la nueva ruta de MetroRed sean instalados frente a domicilios particulares, lo que podría afectar accesos vehiculares, entradas y espacios de uso privado.
De acuerdo con testimonios de vecinos, aunque señalaron estar a favor del proyecto de movilidad de esta nueva ruta de transporte, solicitan que los puntos de ascenso y descenso sean ubicados en áreas públicas ya destinadas para la espera de usuarios, como la plaza de la comunidad o las inmediaciones del puente peatonal.
Lo anterior, al considerar que la instalación de un paradero frente a viviendas particulares generaría afectaciones directas, principalmente en zonas donde existen accesos para cocheras o proyectos de adecuación en predios privados.
Consideran que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe considerar diversos criterios, entre estos que el proyecto no impacte de forma negativa a terceros.
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Hasta el momento, existe incertidumbre y versiones no confirmadas sobre la ubicación final de los paraderos, por lo que hicieron un llamado a la autoridad correspondiente a establecer espacios que no generen conflictos vecinales ni afectaciones patrimoniales.
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