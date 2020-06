Solicitarán juicio político contra juez que liberó a acusados de destrozos en el Congreso

Agregó que también se interpondrá una queja en contra del ministerio público que tuvo en sus manos la recopilación de información.

"Le exigimos al Fiscal que actúe pero que verdaderamente actúe contra estos hechos delictivos y se castigue, porque eso no fue una libertad de expresión, fueron hechos delictivos, que paguen conforme a lo que la ley ordene", señaló.

Recordó que hace un par de días se apeló la decisión del juez que ordenó poner en libertad a los supuestos responsables del daño al edificio del Congreso del Estado ubicado en Jardín Hidalgo.

"Ya presentamos el recurso de apelación ante la decisión del juez porque no estamos conformes con la decisión que tomó de que no ameritaban prisión preventiva, ya presentamos el recurso y vamos a presentar todas las pruebas que no tienen o no quieren tener para que reconsidere una prisión preventiva", señaló.

Finamente, rechazó que hasta el momento el juez haya dado una explicación creíble que justifique la decisión de poner en libertad a los jóvenes detenidos.

Agregó que se tomarán algunas acciones para proteger el inmueble como la colocación de vidrios blindados para evitar daños posteriores.

Al momento se calcula que los daños ocasionados al edificio del poder legislativo ascienden a aproximadamente un millón de pesos.

El Congreso del Estado llevará a juicio político al juez que permitió la liberación de las personas involucradas en el ataque al Poder Legislativo el pasado viernes durante la manifestación registrada en el primer cuadro de la ciudad, declaró el diputado Rolando Hervert Lara, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.