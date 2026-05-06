Sólo 9 municipios concentran remesas

Al menos nueve municipios de San Luis Potosí, concentran la mayor captación de remesas provenientes del extranjero, con la capital del estado, que aún incluye a Villa de Pozos dentro de las mediciones oficiales a la cabeza, informó Luis Enrique Hernández Segura, titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI).

Detalló que, además de la capital, los principales receptores son Matehuala, Ciudad Valles y Rioverde, seguidos por municipios de la Huasteca como Aquismón y Tamazunchale. En el Altiplano destacan Salinas, Catorce y Vanegas, que en conjunto han mostrado un crecimiento sostenido en la recepción de recursos enviados por connacionales.

En este contexto, el funcionario estatal indicó que San Luis Potosí podría registrar un incremento aproximado del 12 por ciento en remesas durante el primer cuatrimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, cifra que se ubicaría por encima del promedio nacional estimado en 8 por ciento.

Agregó que, aunque aún se espera la confirmación oficial del Banco de México para conocer el monto exacto en pesos, los indicadores preliminares reflejan una tendencia positiva para la entidad, impulsada por la constancia en los envíos desde el extranjero.

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Finalmente, señaló que la repatriación de potosinos se ha mantenido regular; no obstante, se ha reforzado la coordinación con autoridades federales para vigilar el trato y respeto a los derechos humanos de personas en contexto de movilidad, particularmente de extranjeros en tránsito por el país.