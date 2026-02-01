Sólo áreas prioritarias harán guardia el lunes

Este lunes 2 de febrero, cerca de mil 500 trabajadores municipales de Soledad disfrutarán del día de descanso oficial y solamente el personal de áreas prioritarias tendrá turnos "de guardia" para atender a la población.

De acuerdo con la titular de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento soledense, Bertha Alicia Garay Rodríguez, el día de asueto conmemorativo al 5 de Febrero se otorgará tanto al personal sindicalizado como al de honorarios, aunque "las áreas de emergencia y servicios básicos laborarán de acuerdo con las guardias correspondientes y necesarias para garantizar acciones esenciales a la población".

El descanso del 2 de febrero corresponde a la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, aunque la fecha fue movida del jueves 5 de febrero a este lunes para ligarlo al descanso del fin de semana.

Entre las dependencias que deberán tener guardias está la Guardia Civil Municipal y sus áreas de Proximidad Social, Seguridad Vial, Fuerzas Municipales y de Atención a la Violencia de Género, al igual que Protección Civil Municipal y su grupo de Paramédicos; Catastro con su programa de Contribuyente Cumplido; Aseo Público con la recolección de residuos en las colonias; Alumbrado Público y el Servicio Médico Municipal con la atención a la base trabajadora que tenga alguna emergencia de salud.

