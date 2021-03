"Somos la opción que sí tiene que ofrecer y que ha dado resultados", dice Nava Palacios

El candidato a la Presidencia Municipal por MORENA, Xavier Nava Palacios, confirmó que decidió participar en la elección consecutiva, "porque es nuestra responsabilidad debido al trabajo relevante realizado en la capital del Estado. Por ello, se buscó un nuevo vehículo ante el cierre de puertas por parte de las élites políticas, siempre como una opción ciudadana sin filiación partidista en una alianza amplia de valores más allá de colores".

"Tenemos que dejar muy claro que los programas y proyectos no son de una persona ni de una administración, sino de la ciudadanía, es un derecho que han adquirido y por eso deben de continuar. Precisamente, MORENA sí nos abrió las puertas por ser un movimiento social amplio y vamos a lograr el objetivo; estoy convencido de que la gente sabe lo que se ha hecho, falta mucho, sin embargo, esos son los motivos para estar en esta contienda y se dará lo mejor para obtener los resultados".

En entrevista en línea para la Revista Alcaldes de México, lamentó que también en otras partes del país, a personas de amplía trayectoria política también se les haya ignorado y hecho a un lado, "en este sentido, reconocemos que en partidos como MORENA, desde sus estatutos establecen que el 50 %, de las candidaturas deben ser abiertas a la sociedad civil, sin tener militancia, lo que nos permite competir en una opción que sí tiene que ofrecer a la ciudadanía, por eso aquí estamos sin ser militantes para participar".

Precisó que San Luis Potosí es un Municipio con más de 900 mil habitantes, cuya situación ha mejorado los últimos dos años y medio, "gracias a mayor infraestructura, con apoyos sociales, con una visión clara de lo que necesita una ciudad como la nuestra que se ubica en una zona tan importante como la región Centro-Bajío del país, es por eso que no podíamos quedar fuera, porque hubiera sido muy irresponsable no participar".

A pregunta expresa de qué cambiaría en el Gobierno Municipal si llegara a ganar con MORENA, Nava Palacios fue enfático al decir que las necesidades de la gente son las mismas, independientemente de las siglas con las que se llegue al Ayuntamiento, "además, compartimos principios y valores, porque entendemos que en la política lo que primero es el bien de la ciudadanía, el bienestar del pueblo. Además, se consolidará una alianza y sinergia con el Gobierno de la República, también con el Gobierno del Estado, para otorgar mejores condiciones para San Luis".

Eso, remarcó, precisamente es lo que ha venido haciendo en la Capital, a través de programas sociales municipales muy importantes para atender a más de 35 mil familias, "modelo ideado por nosotros de manera institucional y que tiene que ver con los principios de MORENA y por eso, vamos a seguir con este mismo esquema de atención prioritaria a las necesidades sociales, pero también se continuará con inversiones en infraestructura".

"Claro que falta, por eso seguiremos trabajando ahora mucho más cercanos a la gente, porque también se ha diseñado un modelo de participación social, a través de Juntas de Mejoras, de Comités Vecinales y de Comités de Seguridad para la Paz, en fin, tenemos que profundizar en lo que falta para darle esa ruta y continuidad a todo lo que se ha hecho bien. Sin embargo, seguramente habrá cambios en el Gobierno porque la renovación es necesaria, para dar mejores resultados".

A la par de dar continuidad a la política social, agregó Xavier Nava, se seguirá con la creación de instituciones en el Gobierno como ya se hizo para saldar deudas históricas como se hizo mediante la puesta en marcha de la Instancia Municipal de las Mujeres, el área de Atención a Pueblos Indígenas, las Procuradurías para la Defensa de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores, la Unidad de Gestión del Centro Histórico, así como el área de Prevención de la Violencia y de la Delincuencia con Participación Ciudadana, además de fortalecer el DIF y otras áreas municipales con una reglamentación actualizada.

El candidato a la Alcaldía por MORENA, reafirmó: "las personas vienen y van, pero las instituciones se quedan, de ahí la importancia de darle un marco de derechos a la ciudadanía. En cuanto a los servicios públicos, se modernizó de manera integral el sistema de alumbrado público, el cual abarca todo el Municipio hasta la última comunidad, el cual a través de un centro de monitoreo se detecta de manera automática alguna falla".

Acerca de la relación con el sector empresarial, dijo que se mantiene un vínculo muy estrecho, lo que se ha reflejado en el trabajo realizado en dos años y medio en la administración municipal. Como ejemplo, puso la Zona Industrial en donde todos los días laboran más de 120 mil personas, en cuyo sector se ha invertido el 100 % del pago de licencias de funcionamientos en su mejoramiento; "asimismo, mantenemos muy buena relación con la COPARMEX, CANACINTRA, la CMIC, y otras cámaras empresariales".

Recordó además que, en el trienio pasado, solamente se trabajó con 10 contratistas, "hoy son más de 140 los que hacen obra pública, y se genera empleo y económica, es decir, tenemos muy buena relación con los empresarios y así continuará en un marco de respeto, de ofrecer condiciones para la inversión, para la generación de empleo y economía. Entendemos muy bien sus necesidades, no hay pleito ni polarización, por lo que seguiremos trabajando juntos".

Al cuestionamiento de quienes votarán por Xavier Nava, recapituló que en las elecciones de 2015, el PAN obtuvo 83 mil votos, "mientras que en 2018, debido a que no nos encasillamos y a través de una amplia alianza ciudadana se alcanzaron los 154 mil votos; sí buscamos que estas cifras se repitan apelando al trabajo realizado con resultados de la Gestión Municipal, pero también se convencerá a quienes no militan en algún partido, por supuesto a militantes de MORENA, pero también a muchas otras personas que confían en el trabajo que se han hecho en estos dos años y medio, aunque también se esperan a panistas no conformes con las decisiones al interior del partido".

Refrendó su preocupación por la inseguridad, "por eso, se seguirá con el trabajo de todos los días para combatir la delincuencia organizada y común, mediante acciones concretas como el funcionamiento de más de mil 500 cámaras y botones de pánico, la inversión en equipamiento, recuperando la dignidad de los policías, así como con el fortalecimiento de los programas de prevención y el rescate de espacios para la sana convivencia y el fomento del deporte".

Igualmente, Xavier Nava Palacios resaltó la detonación de obra pública mediante una inversión superior a los mil 200 millones de pesos, en diversos proyectos como obras de movilidad muy importante para la Zona Metropolitana, "pero tenemos que seguir pensando de manera estratégica para que lleguen más inversiones y crecer muy por arriba de la media nacional de más del 5 % anual".

Finalmente, añadió que en la campaña que está por arrancar, se usarán las nuevas tecnologías y se buscará que la ciudadanía esté protegida durante los dos meses que durará: "sí se tocarán las puertas, porque sabemos qué le duele a San Luis y donde están las deficiencias históricas heredadas. De las 700 colonias de la ciudad conocemos sus necesidades, pero se busca una mayor atención. También se buscará que nos acompañen jóvenes, mujeres, adultos mayores, porque somos un proyecto que atiende causas; se irán a las empresas, a los tianguis, a las delegaciones, es decir, generaremos vínculos... nos han visto mucho y nos verán aún más".