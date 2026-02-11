SS: hay baja incidencia de sarampión

Mientras en distintas entidades del país el sarampión muestra un repunte considerable, San Luis Potosí se mantiene hasta ahora con 10 casos confirmados, cifra que no ha registrado variaciones recientes, de acuerdo con datos oficiales del Sector Salud.

Del total de contagios en territorio potosino, siete fueron detectados durante 2025 y tres más en lo que va de 2026, lo que coloca al estado por debajo de otras entidades cercanas que presentan escenarios más complejos.

En la comparación regional, Jalisco destaca como el foco más crítico, al acumular más de mil 100 casos confirmados, convirtiéndose en la entidad con mayor incidencia a nivel nacional. Le sigue la Ciudad de México, con 111 casos, una cifra que refleja una propagación mucho más amplia en zonas de alta concentración poblacional.

En contraste, Nuevo León reporta ocho casos, mientras que Querétaro registra siete, números similares a los de San Luis Potosí. Por su parte, Durango suma 17 casos y Aguascalientes seis, manteniéndose también por debajo de los estados con mayor impacto.

Autoridades sanitarias han señalado que, aunque San Luis Potosí no figura entre las entidades con mayor número de contagios, el contexto nacional obliga a mantener una vigilancia epidemiológica constante, debido a la movilidad entre estados y la cercanía geográfica con regiones de alta incidencia.

La Secretaría de Salud reiteró que la vacunación oportuna continúa siendo la principal medida de prevención, por lo que llamó a la población a revisar esquemas incompletos, especialmente en niñas, niños y personas que no cuenten con antecedentes de inmunización.