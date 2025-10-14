SSPC capitalina pone orden en la avenida Himalaya
Agentes de Policía Vial retiraron cuatro autos mal estacionados y 30 objetos para apartar lugares; además, se repararon 22 luminarias.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, a través de la Dirección de Policía Vial, llevó a cabo este sábado un operativo de ordenamiento vial sobre la avenida Himalaya, con el objetivo de liberar espacios de estacionamiento en la vía pública y mantener el orden ante la alta afluencia de personas que acuden a los centros nocturnos ubicados en la zona.
Durante las acciones, los agentes municipales realizaron recorridos preventivos para evitar el uso indebido de cajones destinados a personas con discapacidad, la obstrucción de pasos peatonales y cocheras, así como el estacionamiento de vehículos sobre banquetas o a menos de tres metros de las esquinas.
Como resultado del operativo, fueron retirados cuatro vehículos estacionados en lugares prohibidos y se aseguraron 30 objetos utilizados para apartar espacios en la vía pública. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito del Ayuntamiento de San Luis Potosí y la Ley de Ingresos vigente, esta práctica puede sancionarse con una multa de 7 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 791.98 pesos, mientras que estacionarse frente a cocheras puede implicar una multa de 15 UMAs, es decir, 1 mil 97 pesos.
En paralelo, el área de Alumbrado Público de la Dirección de Servicios Municipales atendió reportes ciudadanos en el mismo sector. Entre la avenida Himalaya, en el tramo comprendido entre Sierra Leona y calle Nube, se detectó un fallo en la red eléctrica debido a la quema de una línea de alimentación. El personal técnico repuso el cableado dañado y logró reactivar alrededor de 22 faroles del camellón central.
