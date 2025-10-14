logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Fotogalería

Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SSPC capitalina pone orden en la avenida Himalaya

Agentes de Policía Vial retiraron cuatro autos mal estacionados y 30 objetos para apartar lugares; además, se repararon 22 luminarias.

Por Rolando Morales

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
SSPC capitalina pone orden en la avenida Himalaya

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, a través de la Dirección de Policía Vial, llevó a cabo este sábado un operativo de ordenamiento vial sobre la avenida Himalaya, con el objetivo de liberar espacios de estacionamiento en la vía pública y mantener el orden ante la alta afluencia de personas que acuden a los centros nocturnos ubicados en la zona.

Durante las acciones, los agentes municipales realizaron recorridos preventivos para evitar el uso indebido de cajones destinados a personas con discapacidad, la obstrucción de pasos peatonales y cocheras, así como el estacionamiento de vehículos sobre banquetas o a menos de tres metros de las esquinas.

Como resultado del operativo, fueron retirados cuatro vehículos estacionados en lugares prohibidos y se aseguraron 30 objetos utilizados para apartar espacios en la vía pública. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito del Ayuntamiento de San Luis Potosí y la Ley de Ingresos vigente, esta práctica puede sancionarse con una multa de 7 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 791.98 pesos, mientras que estacionarse frente a cocheras puede implicar una multa de 15 UMAs, es decir, 1 mil 97 pesos.

En paralelo, el área de Alumbrado Público de la Dirección de Servicios Municipales atendió reportes ciudadanos en el mismo sector. Entre la avenida Himalaya, en el tramo comprendido entre Sierra Leona y calle Nube, se detectó un fallo en la red eléctrica debido a la quema de una línea de alimentación. El personal técnico repuso el cableado dañado y logró reactivar alrededor de 22 faroles del camellón central.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Clausura de El Zapote, por violar normas ambientales y técnicas: Profepa
Clausura de El Zapote, por violar normas ambientales y técnicas: Profepa

Clausura de 'El Zapote', por violar normas ambientales y técnicas: Profepa

SLP

Pulso Online

Entre las principales irregularidades que se detectaron destacan la recepción y manejo inadecuado de residuos peligrosos

No harán públicos nombres ni montos donados por diputados: HSC
No harán públicos nombres ni montos donados por diputados: HSC

No harán públicos nombres ni montos donados por diputados: HSC

SLP

Samuel Moreno

El legislador del PVEM señaló que el acuerdo busca expresar solidaridad con la Huasteca, sin fines de protagonismo

Espera la CEEAV contar con 16 millones de pesos más en 2026
Espera la CEEAV contar con 16 millones de pesos más en 2026

Espera la CEEAV contar con 16 millones de pesos más en 2026

SLP

Ana Paula Vázquez

Busca ampliar su presupuesto para brindar apoyo a personas afectadas por delitos

Estiman 400 mil perros y gatos en calles de la capital
Estiman 400 mil perros y gatos en calles de la capital

Estiman 400 mil perros y gatos en calles de la capital

SLP

Rolando Morales

Implementan medidas para reducir este número