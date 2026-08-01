SSPC, sin detalles de agresión a policías

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A seis días del asesinato de tres guardias civiles estatales, en la comunidad de Cerritos de la delegación La Pila, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), todavía no tiene conocimiento de la mecánica de hechos de la agresión del crimen organizado, ni cómo fallecieron los oficiales.

Después de firmar un acuerdo de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús Juárez Hernández, titular de la SSPC, refirió que, al llegar a lugar de los hechos se presume que la patrulla donde viajaban los policías impactó un vehículo y quizá eso provocó que comenzará

un incendio.

"Pero a como vemos el tema, es probable que un garrafa o algo de gasolina, porque se consumió totalmente el vehículo y además consumió el entorno donde estaba a su alrededor. Eso es una suposición que podemos tener", complementó Hernández Juárez.

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Especificó que el peritaje de la FGE definirá las circunstancias del ataque mortal a las policías, asi como la causa de muerte que arroje la necropsia a los cadáveres de las víctimas.

"No puedo confirmarles al 100 por ciento qué fue lo que pasó. No tendríamos a detalle toda la información. Estamos esperando obviamente la mecánica de hechos que pueda tener la Fscalía General del Estado y algunas otras periciales", concluyó.

Este jueves, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, descartó que se haya utilizado un coche bomba para matar a los gendarmes, sin embargo, confirmó la incineración de un vehículo que tenía combustible en su interior.