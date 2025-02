Tiene SSPC patrullas sin documentos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Gobierno del Estado (SSPC) utilizó 50 vehículos sin tarjeta de circulación en 2023, de acuerdo con informes de auditorías del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) al Gasto Corriente de las Dependencias Centralizadas del Ejecutivo Estatal, resultando en la promoción de una responsabilidad administrativa sancionatoria.

De acuerdo con el informe de auditoría AFEPO-02-PERF-2023, derivado de la revisión física de la muestra seleccionada de los bienes adquiridos en el ejercicio del presupuesto clasificado en el capítulo 5000 por parte de SSPC, se observó que 50 vehículos modelos 2022 y 2023, adquiridos por un importe total de 74 millones 856 mil pesos, no contaban con tarjeta de circulación.

La SSPC brindó información para comprobar los trámites y pagos realizados ante la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, la Dirección de Control Presupuestal y la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas para obtener las tarjetas de circulación de 48 vehículos.

Mencionaron que las tarjetas de circulación no se les fueron entregadas, por lo que las solicitaron de forma verbal a la oficina recaudadora y se les señaló que en cuanto se reflejara el pago, en automático aparecería en el sistema dichas tarjetas.

El personal auditor del IFSE determinó el asunto como no solventado, pues si bien se presentó evidencia del pago de asistencia social de 48 vehículos, no hay evidencia de la existencia física de las tarjetas de circulación que les corresponden. Además, no se comprobó evidencia del trámite de los dos vehículos restantes sin tarjeta de circulación.

El IFSE ordenó la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria AEFPO-02-PERF-2023-04-003, para que la Contraloría General del Estado realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión omitieron brindar seguimiento al trámite realizado para la obtención de las tarjetas de circulación de los vehículos adquiridos.