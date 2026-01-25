STJE declara como persona desparecida a Gerardo Ávalos

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), emitió declaratoria de ausencia de personas desaparecidas para Gerardo de Jesús Ávalos Gutiérrez, joven privado de la libertad por sujetos armados el 22 de enero del 2024, en la delegación capitalina de La Pila.

Según lo documentado en la denuncia bajo el expediente CDI/FGE/I/D01/08395/2024, la esposa acudió ante Ministerio Público para denunciar la privación ilegal de su esposo después de que este ya no le respondiera mensajes de WhatsApp, ni llamadas telefónicas.

En la declaración, manifestó que se encuentran separados desde octubre del 2023 ya que comenzaron a tener muchos problemas en la relación, por la que él se fue a vivir a casa de su mamá, ubicada en la delegación La Pila y únicamente se comunicaban vía telefónica para tratar asuntos de su hija.

Narró que el 22 de enero del 2024, alrededor de las 16:30 horas se comunicó para tratar un tema de la niña en la escuela. Estuvieron masajeándose hasta las 18.51 horas, ya que fue el último mensaje que le respondió.

Le siguió insistiendo por mensaje y llamada telefónica, pero no obtuvo respuesta, por lo que, el 24 de enero al salir de trabajar acudió a la casa de su suegra para buscarlo. Cuando llegó otros familiares pregustaban por él, porque con ellos también ya no se comunicaba ni respondía los llamados.

Una persona que tuvo comunicación con la familia les confesó que el 22 de enero vio a Gerardo de Jesús en un domicilio particular de la calle de Durango de dicha delegación, y que alrededor de las 19:00 y 20:00 horas arribaron dos camionetas con varios hombres armados, quienes llevaron alrededor de cinco hombres, entre ellos a él.

El domicilio tenía cámaras de seguridad, pero que los delincuentes las destruyeron y desde ese día a la fecha se desconoce su paradero.

La familia no había denunciado inmediatamente la privación de la libertad del joven, porque cuando preguntaron por la demarcación una muchacha les dijo: "que ya mejor no lo buscara porque si no le iba a ir peor", concluye la sentencia ejecutoriada dentro del expediente número 291/2025.