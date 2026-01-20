logo pulso
STPS sin denuncias por incumplir en incremento al salario mínimo

Por Samuel Moreno

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
A
STPS sin denuncias por incumplir en incremento al salario mínimo

A casi tres semanas de haber iniciado 2026, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí no ha recibido denuncias formales de trabajadores por incumplimiento en el aumento al salario mínimo, informó su titular, Crisógono Sánchez Lara.

En entrevista, el funcionario estatal señaló que la dependencia se ha mantenido atenta al comportamiento de las empresas ante el ajuste salarial aplicado al inicio del año, sin que hasta el momento se hayan presentado inconformidades o demandas relacionadas con este tema.

"Hasta ahorita, en lo que va del año, no hemos tenido afortunadamente alguna demanda o inconformidad de algún trabajador", afirmó, al referirse al incremento del 13 por ciento al salario mínimo, uno de los principales puntos dentro de la agenda laboral nacional y estatal.

Sánchez Lara indicó que, además del ajuste salarial, la STPS también da seguimiento a otros cambios en materia laboral, como la correcta aplicación de la ley vigente y las discusiones en torno a la reducción de la jornada laboral, aunque aclaró que este último proceso se implementará de manera gradual.

Precisó que la reducción de horas se proyecta a partir de 2028, con recortes escalonados de dos horas por año, y que, de aprobarse como se prevé, la reforma permitiría que para 2030 la jornada laboral sea de 40 horas semanales.

