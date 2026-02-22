Subastará la Ssa 80 vehículos

Ochenta vehículos oficiales —incluidas ambulancias que superan los 30 años de antigüedad— serán retirados del patrimonio estatal y puestos a la venta en San Luis Potosí. El Congreso local autorizó su desincorporación tras determinar que ya no son funcionales para los Servicios de Salud.

Congreso local autoriza desincorporación y venta de vehículos

La autorización quedó asentada en los decretos 0463, 0464 y 0465, publicados el 19 de febrero en el Periódico Oficial del Estado. Los dictámenes técnicos clasifican las unidades como bienes en desuso, lo que abre la puerta a su baja contable y posterior subasta pública.

El lote incluye ambulancias, sedanes, motocicletas y camionetas pick-up. Algunas unidades datan de 1991 y 1992, mientras que varias ambulancias corresponden a modelos fabricados entre 1996 y 2011. En distintos casos no existen facturas originales, por lo que la propiedad se respalda con actas administrativas y documentación interna.

Proceso de subasta y destino de recursos

La ley establece que ninguna unidad podrá venderse por debajo del valor fijado por un perito valuador y que el proceso deberá concluir en un plazo de 180 días hábiles. La subasta estará sujeta a vigilancia del Órgano Interno de Control y deberá realizarse mediante convocatoria pública. Parte de las unidades se encuentra resguardada en el Centro de Salud Villa Cactus, bajo control del área de almacén. La subasta deberá realizarse mediante convocatoria pública, conforme a la Ley de Bienes del Estado y Municipios.

Los recursos obtenidos se reintegrarán a los Servicios de Salud y deberán destinarse a cubrir necesidades institucionales. Con ello, la dependencia quedará facultada para formalizar la baja definitiva de las unidades y concretar los contratos de compraventa.