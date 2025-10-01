logo pulso
Sube un 13% canasta básica en septiembre

El precio en la entidad se encuentra por arriba de la media nacional

Por Rolando Morales

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Sube un 13% canasta básica en septiembre

Durante el mes de septiembre, el costo promedio de la canasta básica alimentaria en el estado de San Luis Potosí registró un incremento anual del 13 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con la información de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Según los datos del último monitoreo realizado por la Anpec, tan solo en el mes de septiembre la entidad potosina registró un costo promedio de la canasta básica alimentaria de 2 mil 194 pesos, cifra que se encuentra por encima del promedio nacional de 1 mil 979 pesos y que incrementó en un 0.65 por ciento.

Cabe resaltar que durante el mes de septiembre del 2024, el estado registró un costo promedio de la canasta básica alimentaria de 1 mil 938 pesos.

De forma específica, los productos que mayor incremento en sus precios registraron fueron la cebolla, con un 8.66 por ciento y un costo promedio de 25.38 pesos el kilo, le sigue el tomate que registró una variación del 7.70 por ciento que implica un costo promedio de 35.14 pesos.

En el caso de la papa esta, incrementó su costo promedio en un 4.27 por ciento, lo que representa un precio de 30.94 pesos, le sigue el papel higiénico con un costo promedio de 36.95 pesos, que implica un incremento del 4.19 por ciento, finalmente el jabón de lavandería aumentó su precio en un 4 por ciento lo que equivale a un costo promedio de 41.40 pesos.

