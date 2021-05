Suben a 44 las solicitudes de protección a candidatos; solo en 25 considera Gobierno que hay riesgo real

Las solicitudes de custodia policial de parte de aspirantes a puestos de elección popular siguen incrementándose y ya son 44, de las cuales el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública atiende 25 por considerar que en ellas existe un riesgo real para la candidata o aspirante en turno.

Jorge Daniel Hernández Delgadillo, secretario general de Gobierno, precisó que de las 44 solicitudes, dos son de aspirantes a la gubernatura; dos para diputaciones federales, 10 para diputaciones locales y 30 de aspirantes a alcaldías, aunque por secrecía no se pueden proporcionar los nombres de las o los solicitantes.

A pesar de este indicador, el funcionario juzgó que en el actual proceso electoral no existen riesgos diferentes a los que existieron hace tres o seis años y aseguró que el Gabinete Estatal de Seguridad analiza los riesgos constantemente y ajusta las estrategias de prevención y de reacción a posibles hechos de violencia en torno a las candidaturas.

Negó también que, hasta el momento, se hayan detectado intromisiones de grupos delincuenciales en el proceso, pero sí definió los municipios en los que el Gobierno y otras instancias de seguridad de los tres niveles están poniendo mayor atención por sus posibilidades de generar conflictos electorales: Villa de Reyes, Soledad de Graciano Sánchez, San Martín Chalchicuautla, Aquismón, Xilitla, Tampamolón Corona, Tamuín, Ciudad Valles y Matehuala.

En el tema de la seguridad pública en general y las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que indican que abril fue el primer mes de 2021 en superar el número de delitos del año anterior, Hernández Delgadillo dijo que los números del Secretariado Ejecutivo nacional "forman parte de un índice que debemos atender. No podemos desecharlo. Aunque las cifras que nosotros manejamos puedan coincidir o no, no podemos alejarnos de ese indicativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública".