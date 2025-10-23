logo pulso
Suman 114 escuelas afectadas en la Huasteca por lluvias: SEGE

Torres Cedillo recordó que cuatro instituciones serán reubicadas en predios seguros

Por Rubén Pacheco

Octubre 23, 2025 03:37 p.m.
Derivado de la actualización del censo de infraestructura escolar iniciado por el impacto de las recientes lluvias torrenciales, se han registrado 114 escuelas de la región huasteca con alguna afectación o falta de equipamiento.

Así lo informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), quien refirió que inicialmente se documentaron 63 planteles educativos, sin embargo, creció con el análisis valorado por diferentes autoridades.

Tales como el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIE), Protección Civil de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la SEGE y el seguro institucional, complementó.

"Aqui la cuestión y por cuestiones también de nuestro gobernador, y en pláticas con el secretario (de Educación federal) Mario Delgado, es aprovechar que hoy el seguro institución, pues ha sido habilitado y que definitivamente, que las escuelas que hayan sido lesionadas en este problema anterior que tuvimos de lluvia, que se incluyan todas", comentó.

Torres Sánchez recordó que sólo cuatro instituciones, ubicadas en las inmediaciones de ríos serán reubicadas a un predio seguro, donado por los municipios.

En entrevista, el funcionario estatal afirmó que la mayor parte de los afectaciones no son severas, por lo cual, la póliza de seguro las cubre, incluido la reposición de equipamiento.

