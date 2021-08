Suman 2 mil 600 restaurantes cerrados en lo que va de la pandemia: Kasis Chevaile

Aproximadamente dos mil 600 restaurantes de todo el Estado, pero en su mayoría en la capital, son los que han cerrado debido a la pandemia expresó Eduardo Kasis Chevaile, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), quien agregó que hay negocios en traspaso, en venta, así como sus bienes como sillas, mesas, refrigeradores, estufas.

Mencionó también que, actualmente en semáforo naranja que parece rojo, ha disminuido la afluencia de comensales con el hecho de que se frena la movilidad y con la suspensión de actividades a cierta hora y que mucha gente prefiere ya no salir.

"Nos ha afectado mucho, recordemos que desde que nació el Covid estábamos al 50 por ciento con una mesa ocupada y otra no, entonces si al 50 le quitamos más, pues la afectación aún es mayor" indicó.

Refirió que en semáforo verde vendían el 60 por ciento en referencia al 2019, en este momento es el 20 o 25 por ciento, por lo que piden que la gente pueda seguir recuperando algo de propias, necesitamos no reducir personal porque en San Luis ya no hay mano de obra calificada para el segmento de los restaurantes y les quitamos el empleo se van a la Zona Industrial y ya no los recuperarás y las consecuencias son muy grandes.

Kasis Chevaile manifestó que todo lleva al cierre de restaurantes que van aproximadamente 2 mil 600 y una buena cantidad son de la capital.