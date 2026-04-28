Suman siete muertes en cuerpos de agua

Luego que un hombre falleció en la presa Álvaro Obregón, ubicada en el municipio de Mexquitic de Carmona, Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que se acumulan siete personas fallecidas por sumersión e inmersión en el estado de San Luis Potosí.

Cronología del caso

Detalló que la primera corresponde al pasado 4 de enero en la presa La Tinaja en Soledad de Graciano Sánchez; el 13 de enero en Aguabuena, Tamasopo; el 27 de marzo en La Virgen, Soledad de Graciano Sánchez; y el 3 de abril en Estribo, El Naranjo.

Así como el 7 de abril en la autopista Villa de Arriaga-Parque Logistic; el 16 de abril en la delegación Pujal, Ciudad Valles; y el 25 de abril en la presa Álvaro Obregón de Mexquitic de Carmona.

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Acciones de la autoridad

Aunado a ello, anunció que remitirá un apercibimiento al presidente municipal de dicho gobierno local, a fin de que exhorte al director de Protección Civil a reforzar la vigilancia en los cuerpos de agua. En entrevista, subrayó que la dependencia local debe mantener vigilancia permanente del lugar, presencia de equipos de rescate y correcta señalización, a fin de disminuir fallecimientos o personas lesionadas.