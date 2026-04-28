Suman siete muertes en cuerpos de agua
Se debe reforzar vigilancia y señalización, dice la CEPC
Luego que un hombre falleció en la presa Álvaro Obregón, ubicada en el municipio de Mexquitic de Carmona, Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que se acumulan siete personas fallecidas por sumersión e inmersión en el estado de San Luis Potosí.
Cronología del caso
Detalló que la primera corresponde al pasado 4 de enero en la presa La Tinaja en Soledad de Graciano Sánchez; el 13 de enero en Aguabuena, Tamasopo; el 27 de marzo en La Virgen, Soledad de Graciano Sánchez; y el 3 de abril en Estribo, El Naranjo.
Así como el 7 de abril en la autopista Villa de Arriaga-Parque Logistic; el 16 de abril en la delegación Pujal, Ciudad Valles; y el 25 de abril en la presa Álvaro Obregón de Mexquitic de Carmona.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Acciones de la autoridad
Aunado a ello, anunció que remitirá un apercibimiento al presidente municipal de dicho gobierno local, a fin de que exhorte al director de Protección Civil a reforzar la vigilancia en los cuerpos de agua. En entrevista, subrayó que la dependencia local debe mantener vigilancia permanente del lugar, presencia de equipos de rescate y correcta señalización, a fin de disminuir fallecimientos o personas lesionadas.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Van 70 incendios forestales y 22 mil hectáreas dañadas en SLP
Redacción
Ola de calor favorece nuevos siniestros
Infonavit ampliará sus horarios en oficinas de SLP
Pulso Online
Los derechohabientes podrán acceder a asesorías y financiamientos para vivienda, construcción y mejora patrimonial
Irán acusa a EU de actuar como "piratas" y "terroristas"
EFE
Irán sostiene que sus medidas buscan equilibrio entre seguridad estatal y navegación segura en Ormuz.