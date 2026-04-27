Suman siete muertes en presas: CEPC

Luego que un hombre falleció en la presa Álvaro Obregón, ubicada en el municipio de Mexquitic de Carmona, Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que se acumulan siete personas fallecidas por sumersión e inmersión en el estado de San Luis Potosí.

Detalló que la primera corresponde pasado 4 de enero en la presa La Tinaja en Soledad de Graciano Sánchez; el 13 de enero en Aguabuena, Tamasopo; el 27 de marzo en La Virgen, Soledad de Graciano Sánchez; y el 3 de abril en Estribo, El Naranjo.

Así como el 7 de abril en la autopista Villa de Arriaga-Parque Logistic; el 16 de abril en la delegación Pujal, Ciudad Valles; y el 25 de abril en la presa Álvaro Obregón de Mexquitic de Carmona.

Aunado a ello, anunció que remitirá un apercibimiento al presidente municipal de dicho gobierno local, a fin de que exhorto al director de Protección Civil a reforzar la vigilancia en los cuerpos de agua.

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En entrevista, subrayó que la dependencia local debe mantener vigilancia permanente del lugar, presencia de equipos de rescate y correcta señalización, a fin de disminuir fallecimientos o personas lesionadas.

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"No entiendo por qué no existe una señalética donde les indiquen que no pueden ingresar a un cuerpo de agua, sino es con chaleco (salvavidas) o con una persona capacitada", enfatizó.

Lamentó que el embalse es famoso por los continuos casos de accidentes mortales, situación que evidencia la urgencia de intervención por parte del ayuntamiento.

"Explicarte que ya hemos dialogado con el titular de Protección Civil de la coordinación municipal para que extreme sus precauciones", remató.