Supervisa Gallardo atención a familias afectadas en la Huasteca

Durante su recorrido por la Huasteca potosina, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, supervisó las acciones de apoyo a la población afectada por las lluvias destacando que la prioridad es salvaguardar la vida y la integridad de las familias potosinas.
En su visita, informó que la mayoría de las personas evacuadas vivían en asentamientos irregulares cercanos al río Moctezuma, por lo que fueron trasladadas a más de 66 refugios temporales habilitados en la región.
Dijo que, hasta el momento, se han entregado más de 20 mil paquetes de víveres en distintas comunidades como Tanchanaco, Santa Cruz, Santa Anita y Rosario en Aquismón; mientras que en Matlapa se entregaron en las comunidades de Payuayo 1, Zacayo, Xaltipa, Tlacohuaque, Tazonquillo, Tancohuit.
Agregó que el apoyo también se entregará en Tamazunchale, Tampamolon, Xilitla, Axtla de Terrazas y los municipios que requieran. Gallardo Cardona dijo que: "se han registrado únicamente afectaciones materiales, sin pérdida de vidas humanas".
El Gobernador también informó que sostuvo una comunicación directa con la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo a quien compartió el reporte actualizado de la situación. Agregó que en los próximos días se evaluarán medidas para apoyar a las familias cuyas viviendas fueron afectadas.
Finalmente, Gallardo Cardona hizo un llamado a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil Estatal y autoridades locales, ya que persiste el riesgo por el desfogue de la presa Zimapán y las lluvias que continuarán durante el fin de semana.
Recalcó que el regreso a clases será hasta que las condiciones sean seguras para niñas, niños y jóvenes, pues no se expondrá la vida de los estudiantes.
