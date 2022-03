Suspenden a director de Cobach

La dirección general del Colegio de Bachilleres (Cobach) removió de su cargo al director y a docentes acusados desde gobiernos anteriores de acoso sexual a alumnas.

En pronta atención a las denuncias públicas de alumnas y alumnos del plantel 28 del Colegio de Bachilleres sobre el histórico acoso sexual de parte algunos maestros, la Dirección General del Cobach retiró de su cargo al director y a cuatro docentes en tanto se inician las investigaciones internas correspondientes y se deslindan responsabilidades.

La "herencia maldita" en este sistema educativo de acoso sexual e impunidad finalmente fue denunciada por valientes alumnas que, tras haber participado en la Semana de la Mujer, organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto de las Mujeres, se animaron a denunciar lo que por años venía sucediendo al interior de las aulas: acoso sexual, miradas lascivas y propuestas indecorosas sin que la anterior directora general del Cobach, Marianela Villanueva, frenara dicho acoso.

"Desde comienzos de marzo, llevamos a los planteles un ciclo de pláticas y talleres para promover la igualdad de género y la defensa de los derechos de las jóvenes, si ellas alzaron la voz este 8 de marzo fue por la confianza que les brindó este nuevo gobierno", recalcó Rita Salinas Ferrari, directora general del Cobach de San Luis Potosí.

Anunció que, por oponerse a la manifestación del alumnado, el director del plantel antes mencionado fue suspendido de su cargo, al igual que cuatro maestros que, desde sexenios anteriores habían sido señalados como acosadores y que, con total impunidad, seguían laborando en este sistema educativo. "El Gobierno de Ricardo Gallardo no solapará estas prácticas denigrantes hacia las mujeres, en tanto no se resuelvan las investigaciones que hemos iniciado no estarán frente al grupo los acusados", detalló Salinas Ferrari.

La funcionaria expresó su total respaldo a las y los alumnos y celebró que hayan denunciado y defendido su derecho a una vida libre de acoso y violencia, por ello, se instaló un buzón permanente para que las alumnas y alumnos continúen denunciando a quien les acose, además de que se dio parte al DIF estatal y a la Fiscalía General del Estado sobre otros casos de acoso sexual doméstico que las alumnas también denunciaron.