Tamaulipas no apoyará Acueducto del Pánuco

El gobierno de Tamaulipas descartó apoyar el proyecto de llevar agua de la Huasteca potosina a Monterrey, señalando que no le dejaría ningún beneficio a esa entidad, indicó el titular de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT), Salvador Treviño Garza.

Diversos medios del vecino estado consignaron la negativa de la comisión, surgida ayer tras una reunión con funcionarios de Agua y Drenaje de Monterrey, la promotora del proyecto, ahora bautizado como Acueducto del Pánuco, y de Coahuila.

Treviño Garza reafirmó la postura de no ceder agua y señaló que no conocen estudios sobre el proyecto. Pero indicó que Tamaulipas no está beneficiándose con ese proyecto hidráulico.

Antes de pensar en este plan, pidió que Nuevo León cumpla los tratados de trasvase de agua entre ambas entidades entre el río Bravo y la presa El Cuchillo.

"Monterrey VI no tenía ningún beneficio para el estado de Tamaulipas, salvo que pasaba por 11 municipios de nuestro estado. Entonces hay que iniciar con una propuesta que seguramente iremos manejando de la mano", indicó el funcionario.

Por su parte, en una conferencia de prensa aparte, el titular de Agua y Drenaje de Monterrey, Ignacio Barragán Villarreal, insistió, ante la negativa del gobierno potosino a ceder agua, que el líquido es propiedad nacional

"Los estados no somos dueños del agua, el agua es propiedad de la Nación, y Agua y Drenaje y el gobierno de Nuevo León posee ya una asignación de 15 metros cúbicos por segundo que está fuera de discusión", refirió.

Reveló que si bien ya ha tenido contactos con los gobiernos de Coahuila y Tamaulipas para tratar de convencerlos de unirse al plan, no lo ha hecho con la administración de Ricardo Gallardo.

El funcionario regio detalló que el plan, ahora bautizado como Acueducto del Pánuco, no llegaría a Monterrey, sino que se extendería hasta la presa Falcón, en la frontera con EUA, por lo que pasará de una longitud de 350 a los 580 kilómetros.

Detalló que la concesión obtenida de la Conagua le da a Monterrey un volumen de 473 millones de metros cúbicos del agua de la cuenca del Pánuco.