Tarda el IFSE 9 años en tramitar casos de sanciones

Después de más de ocho años en que se habrían cometido las presuntas malversaciones, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) -antes la Auditoría Superior del Estado (ASE)-, citó a comparecer a dos ex funcionarios municipales y una ex funcionaria estatal para que respondan por los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados en su contra registrados en 2017 y 2018.

IFSE cita a ex funcionarios por presunta malversación en San Luis

Mediante edictos publicados en el Periódico Oficial del Estado, el IFSE notificó a Cesiah Elizabeth Compeán Barrientos, extesorera municipal de Lagunillas del procedimiento IFSE-AEAJ-CS-PRA-84/2024; y a Miguel Ángel Torres Estrada, extesorero municipal de Santo Domingo por el IFSEAEAJ-CS-PRA-47/2025 ambos casos fueron consignados en la auditoría de 2018.

Procedimientos administrativos contra ex funcionarios por IFSE en San Luis

Así como a Silvia Eugenia Rodríguez Díaz, exdirectora de Planeación, Control y Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) y actual contralora interna de la Sedeco, por el IFSEAEAJ-CS-PRA-39/2025. Las anomalías fueron descubiertas en 2017.

Se les requiere para que cada uno en determinado horario y fecha, rindan su declaración por escrito o verbal y ofrezcan las pruebas que consideren necesarias para su defensa, a la que deberá asistir con identificación oficial vigente con fotografía.

Estableció que tienen derecho de no declarar en contra de sí mismos ni a declararse culpables, así como de defenderse personalmente o ser asistidos por un defensor perito en la materia, y en caso de no contar con uno, les será nombrado uno de oficio.

Concluyó que los tres investigados podrán acceder al expediente de investigación abierto en su contra, el reporte de presunta responsabilidad administrativa y el documento de substanciación del procedimiento para aplicar sanciones.