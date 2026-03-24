Taxistas bloquean vialidad en Fundadores; retienen a 'Ubers'
La protesta de un grupo de quejosos afecta la circulación en la zona centro
Sin alguna autoridad visible en la zona, un grupo de taxistas se manifiestan en un carril de Venustiano Carranza en contra de la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta.
Los quejosos que están en contra del servicio de pasajeros a través de plataformas móviles de la "piratería", se encuentran reteniendo a quienes consideran son conductores de Uber o de otras compañías similares.
En algunos momentos hubo fricción con automovilistas que no quisieron detenerse.
Hasta las 11:00 horas, la vialidad a la altura de la Plaza de los Fundadores hacia Plaza de Armas se encontraba parcialmente detenida por la manifestación.
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