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Taxistas bloquean vialidad en Fundadores; retienen a 'Ubers'

La protesta de un grupo de quejosos afecta la circulación en la zona centro

Por Pulso Online

Marzo 24, 2026 10:25 a.m.
A
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

Sin alguna autoridad visible en la zona, un grupo de taxistas se manifiestan en un carril de Venustiano Carranza en contra de la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta.

Los quejosos que están en contra del servicio de pasajeros a través de plataformas móviles de la "piratería", se encuentran reteniendo a quienes consideran son conductores de Uber o de otras compañías similares. 

En algunos momentos hubo fricción con automovilistas que no quisieron detenerse. 

Hasta las 11:00 horas, la vialidad a la altura de la Plaza de los Fundadores hacia Plaza de Armas se encontraba parcialmente detenida por la manifestación. 

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