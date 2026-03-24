Taxistas bloquean vialidad en Fundadores; retienen a 'Ubers'

Sin alguna autoridad visible en la zona, un grupo de taxistas se manifiestan en un carril de Venustiano Carranza en contra de la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta.

Los quejosos que están en contra del servicio de pasajeros a través de plataformas móviles de la "piratería", se encuentran reteniendo a quienes consideran son conductores de Uber o de otras compañías similares.

En algunos momentos hubo fricción con automovilistas que no quisieron detenerse.

Hasta las 11:00 horas, la vialidad a la altura de la Plaza de los Fundadores hacia Plaza de Armas se encontraba parcialmente detenida por la manifestación.

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?? | Taxistas bloquean vialidad en Fundadores y retienen a los que consideran son conductores de Uber.

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