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Taxistas exigen salida de titular de la SCT estatal

La acusan de ser un riesgo para su labor y la ciudadanía

Por Samuel Moreno

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
Taxistas exigen salida de titular de la SCT estatal

La inconformidad del gremio taxista volvió a las calles este martes, ahora con un reclamo frontal, la salida de la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal.

Integrantes de la organización Taxistas Moviendo a San Luis, que dicen representar a más de 13 mil operadores, cifra que triplica el número de unidades concesionadas en toda la entidad, señalaron una cadena de omisiones, presuntos cobros indebidos y una política permisiva frente a plataformas digitales que, aseguran, operan fuera de regla.

La protesta se concentró en el Asta Bandera de la avenida Salvador Nava, donde cerca de un centenar de unidades se apostaron aunque sin afectar la circulación.

Bajo resguardo de la policía municipal, que implementó un dispositivo vial en la zona, los manifestantes fijaron su postura en un ambiente controlado, pero con un discurso cada vez más endurecido hacia la autoridad estatal.

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Previo a la rueda de prensa, operadores advirtieron que la permanencia de la funcionaria representa, a su juicio, un riesgo tanto para el sector como para la ciudadanía. Apuntaron directamente a la falta de intervención del gobierno estatal y calificaron como complicidad la tolerancia hacia servicios de transporte por aplicación que —afirman— incumplen obligaciones fiscales 

y regulatorias.

En el plano económico, los taxistas denunciaron condiciones desiguales. Aseguran que mientras el gremio cumple con pagos e inspecciones, otros esquemas de movilidad operan sin la misma carga normativa. Como ejemplo, mencionaron la revista vehicular, cuyo costo en 2023 fue de 4 mil pesos y que, anticipan, podría incrementarse este año.

La representación legal del movimiento sostuvo que las vías institucionales ya fueron agotadas sin resultados. 

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