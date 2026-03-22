Tec. de Monterrey otorgará 150 becas a estudiantes

Hasta 150 estudiantes de nivel medio superior en planteles públicos podrían acceder a becas para cursar estudios en el Tecnológico de Monterrey, como parte de un convenio que se encuentra en fase final entre la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y la institución privada.

El titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo, explicó que el acuerdo contempla apoyos que van desde el 10 hasta el 100 por ciento en colegiaturas, dirigidos principalmente a jóvenes con alto rendimiento académico y limitaciones económicas.

Detalló que este esquema no solo incluye descuentos, sino también programas integrales de formación y liderazgo con cobertura total, con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional de estudiantes con potencial.

El funcionario estatal indicó que este proyecto es resultado de una relación de colaboración que se ha mantenido durante los últimos cuatro años con la institución educativa, la cual previamente ha contribuido con apoyos en infraestructura, como la entrega de mobiliario escolar.

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En paralelo, destacó que el campus San Luis Potosí del Tecnológico de Monterrey se encuentra en proceso de expansión académica con la apertura de nuevas carreras, lo que responde a la dinámica industrial que registra la entidad.

Torres Cedillo subrayó que esta iniciativa se alinea con la estrategia estatal para fortalecer la educación y formar capital humano especializado, ante la creciente demanda de talento por parte de empresas que se instalan en San Luis Potosí.