TEE analiza retención de pago a opositores

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí está en proceso de resolver el caso relacionado con la retención de dietas y aguinaldos a regidores de oposición en el municipio de Rioverde, luego de que el Ayuntamiento presentó su informe de respuesta, conforme al requerimiento del órgano jurisdiccional, informó el regidor de Movimiento Ciudadano, Salvador López Aguilar.

“Al parecer el municipio contestó el informe que le solicitó el tribunal para saber si se habían realizado los pagos; ahora el tribunal tiene diez días hábiles para emitir una resolución, aunque se espera que lo haga antes”, explicó el edil.

López Aguilar precisó que son seis los regidores afectados: cuatro de Movimiento Ciudadano, uno del PAN y uno de Morena. Informó que, tras la presión legal, el Ayuntamiento realizó recientemente el pago correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, aunque aún están pendientes el aguinaldo de 2024 para todos y, en su caso personal, los sueldos de octubre y noviembre de 2024.

El regidor aclaró que el pago no fue resultado de un acuerdo político, sino de la presión jurídica ejercida.

“Se había dicho que habíamos negociado, pero no fue así. Ellos tenían que responder al tribunal si habían pagado o no, y por eso liberaron los pagos; nuestras dietas no están sujetas a negociación con el Ayuntamiento”, comentó.

López Aguilar también señaló que persiste la falta de diálogo con el presidente municipal, Arnulfo Urbiola Román, y con el tesorero municipal, Martiniano Castillo a quienes han solicitado información sobre la causa de la retención sin recibir respuesta.

Incluso, presentaron un oficio dirigido al tesorero municipal solicitando una aclaración formal, misma que tampoco fue contestada.

Refirió que los regidores de Movimiento Ciudadano actuarán con independencia y sin acuerdos ocultos. “Vamos a seguir exigiendo información completa y votando a favor de lo que sea bueno para el municipio, y en contra de aquello que no esté claro.”