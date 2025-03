TEE da ultimátum al PAN por sentencia no cumplida

Esta semana se vence el plazo para el acatamiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) que ordenó la reposición del proceso de renovación de dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), informó la magistrada presidenta, Denisse Adriana Porras Guerrero.

Señaló que, de no acatarse, el TEESLP deberá actuar en consecuencia con las sanciones que resulten pertinentes.

“Las resoluciones del tribunal están para acatarse, no para discutirse. Tendríamos que ver, dependiendo de las acciones que hayan hecho encaminadas al acatamiento de la sentencia, para ver el grado, para ver si cumplen o no cumplen, y estar en condiciones de emitir el no cumplimiento y en todo caso va desde una amonestación pública, multas, etcétera”, señaló.

Porras Guerrero explicó que la sentencia dicta la reposición del proceso en nueve comités municipales donde se detectaron inconsistencias en la selección del método para la elección. Sólo en caso de que las decisiones de los comités modifiquen la elección original del método, deberá volver a repetirse la renovación de dirigencia.

“Nosotras no podemos adelantarnos porque primero tenemos que saber cuáles son los resultados de esas asambleas, en qué terminaron y nosotros determinar si entonces dieron cumplimiento o no fue así”, señaló Denisse Porras.