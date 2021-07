Teme Canacintra vuelta al semáforo amarillo

Existe la probabilidad, debido a que los contagios van subiendo día a día, que San Luis Potosí regrese a semáforo amarillo o naranja, mencionó Carlos Mendizábal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Agregó "sigo insistiendo porque creo que ahorita estamos viviendo una oferta de vacunas y tenemos que correr a vacunarnos lo más rápido posible".

Dijo que ya no hay excusa alguna para que las personas mayores de 50 años no estén vacunadas, toda la gente ha tenido la oportunidad y los que no lo están "creo que no lo han visto como muy importante".

Indicó que hay que dedicarle tiempo, día, transporte, pero cuando uno quiere, ahorita ya no hay excusa de que no estén vacunados "Canacintra ha hecho llamado a sus agremiados y darles las facilidades, hay todo el apoyo de las empresas para que los empleados vayan a vacunarse".

Mendizábal expresó que existe una coordinación con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) para que todos los empleados puedan ir a vacunarse.