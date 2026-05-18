Tendrá el Centro Histórico nuevos espacios inclusivos

El titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, informó que actualmente el gobierno municipal mantiene en proceso de licitación más de 50 obras públicas, de las cuales 47 corresponden a proyectos de mejoramiento de vialidades y calles en distintos puntos de la capital potosina.

El funcionario explicó que dentro de estas intervenciones se contempla la incorporación de infraestructura con enfoque inclusivo, tanto en el Centro Histórico como en colonias de la ciudad. Entre las acciones previstas destacó la construcción y adecuación de banquetas inclusivas, como parte de una estrategia coordinada con áreas relacionadas con turismo y cultura.

Indicó que este paquete de obras también incluye las llamadas "cuatro grandes obras" anunciadas previamente por el alcalde, entre ellas el desnivel de El Saucito, además de las 47 pavimentaciones contempladas por la Dirección de Obras Públicas.

Respecto al programa de la Zona 30, el director señaló que se busca responder a peticiones ciudadanas relacionadas con movilidad y seguridad vial, especialmente para peatones y ciclistas. Añadió que el proyecto contempla intervenciones más amplias que únicamente la pinta de cruces peatonales.

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Entre las acciones previstas mencionó la instalación de señalamientos horizontales y verticales, así como delimitadores y topes para separar las zonas destinadas a ciclovías y

cruces seguros.

"Es un programa muy interesante que vamos a presentar", expresó el funcionario.

Finalmente, Chávez Garza insistió en que la administración municipal dará a conocer próximamente una presentación integral del proyecto, donde se detallarán los alcances de las obras y las estrategias de movilidad que acompañarán la ejecución de este paquete de infraestructura.